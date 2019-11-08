В Краснодаре и Новороссийске назначили новых транспортных прокуроров

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре и Новороссийске 7 ноября вступили в должность новые транспортные прокуроры

Приказы о назначении накануне подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В Краснодаре на должность прокурора вступил 35-летний советник юстиции Константин Ракитский, в Новороссийске — 56-летний старший советник юстиции Анатолий Самойлов.

Кто такие Ракитский и Самойлов

Ракитский в 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). С того же года начал работать в прокуратуре в должностях помощника прокурора Усть-Лабинского района, старшего помощника прокурора Прикубанского округа Краснодара, заместителя прокурора Центрального административного округа Краснодара, заместителя прокурора Краснодара. С октября 2018 года занимал должность Новороссийского транспортного прокурора. Награжден знаком отличия «За верность закону» 3 степени.

Самойлов в 1989 году окончил Свердловский юридический институт. С того же года начал служить в прокуратуре в должностях помощника, старшего следователя, заместителя прокурора Динского района Краснодарского края, прокурора Павловского района, начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края, прокурора Новокубанского, Староминского и Кущевского районов Краснодарского края. С июня 2018 года был прокурором Адлеровского района Сочи.

Награжден медалью «290 лет прокуратуре России», знаком отличия «За верность закону» 1 степени, именным оружием.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Кавказском, Северском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах. Кроме того, в августе межрайонным прокурором Туапсинского района стал Александр Гаврилов, а Тихорецкого района — Александр Козяйчев.

Краснодар Новороссийск Прокуратура

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Альпинист из Адыгеи участвует в международной программе «Эверест 2021»
Четыре женщины пострадали в ДТП с маршруткой и КамАЗом в Новороссийске
Футболист Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»
В Краснодаре и Новороссийске назначили новых транспортных прокуроров
Экс-мэр Каспийска Омаров попал под следствие за махинации с землей
Площадь лесных пожаров на Кубани за сутки превысила 7 га

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале