В Краснодаре и Новороссийске назначили новых транспортных прокуроров

В Краснодаре и Новороссийске 7 ноября вступили в должность новые транспортные прокуроры

Приказы о назначении накануне подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В Краснодаре на должность прокурора вступил 35-летний советник юстиции Константин Ракитский, в Новороссийске — 56-летний старший советник юстиции Анатолий Самойлов.

Кто такие Ракитский и Самойлов

Ракитский в 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). С того же года начал работать в прокуратуре в должностях помощника прокурора Усть-Лабинского района, старшего помощника прокурора Прикубанского округа Краснодара, заместителя прокурора Центрального административного округа Краснодара, заместителя прокурора Краснодара. С октября 2018 года занимал должность Новороссийского транспортного прокурора. Награжден знаком отличия «За верность закону» 3 степени.

Самойлов в 1989 году окончил Свердловский юридический институт. С того же года начал служить в прокуратуре в должностях помощника, старшего следователя, заместителя прокурора Динского района Краснодарского края, прокурора Павловского района, начальника отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края, прокурора Новокубанского, Староминского и Кущевского районов Краснодарского края. С июня 2018 года был прокурором Адлеровского района Сочи.

Награжден медалью «290 лет прокуратуре России», знаком отличия «За верность закону» 1 степени, именным оружием.