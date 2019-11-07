В поезде Владикавказ — Москва произошло массовое отравление детей
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как около 30 детей отравились в поезде Владикавказ — Москва
Группа из 44 детей 9-14 лет отдыхала в санатории «Смена» в Кисловодске, домой они отправились со станции Минеральные Воды.
6 ноября, уже находясь в пути, дети почувствовали себя плохо. Сначала об ухудшении самочувствия сопровождающему сообщили восемь детей. На станции Россошь их осмотрел медработник и оказал помощь. Когда поезд продолжил движение, с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок. По прибытии в столицу детей госпитализировали в медучреждение.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), проводится проверка, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В Северо-Кавказском федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в свою очередь сообщили, что контролирующие органы проводят проверку и в санатории «Смена».
«На сегодняшний день, с момента отъезда группы, от оставшихся 260 отдыхающих санатория "Смена" в Кисловодске обращений с жалобами на ухудшение самочувствия не поступало», — говорится в сообщении.
Как писали Юга.ру, летом в Крыму закрыли лагерь из-за массового отравления детей.
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