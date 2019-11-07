Глава Адыгеи избран лидером регионального отделения «Единой России»

24 октября президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии, куда вошел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На конференции в Адыгее, кроме главы республики на пост регионального лидера претендовал член регионального политсовета партии Роман Гусев. Подавляющим большинством голосов, при двух «против», секретарем «Единой России» был избран глава республики. На этом посту он сменил Мухамеда Ашева, который в течение 11 лет возглавлял региональное отделение.

«Для меня большая честь принять на себя руководство региональным отделением партии. Это дает возможность не только ставить задачи, но и в постоянном режиме обеспечивать партийный контроль исполнения региональных и федеральных поручений», — подчеркнул Кумпилов.

Глава республики отметил, что от единороссов люди ждут активной работы, правильных и ответственных решений.