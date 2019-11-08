Курорт «Роза Хутор» запустил программу по улучшению качества сна

За рубежом исследования инсомнических расстройств ведутся с 1960-х, а их лечение может входить в страховку. В РФ изучением проблем сна занялись в 1997 году.

«Медицина часто занимается проблемами "дневного" здоровья, забывая про ночь. Но расстройства сна могут привести к весьма печальным последствиям. Vногие умирают во сне — это связано с падением уровня кислорода, что угрожает работе всех органов. Сегодня многие ученые склоняются к тому, что нарушение сердечных ритмов чаще всего происходит из-за нарушений сна», — рассказал главный врач Medical SPA отеля Rosa Springs Владислав Давыдов.