Курорт «Роза Хутор» запустил программу по улучшению качества сна

Краснодарский край, Вся Россия

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Специалисты горного Medical SPA отеля Rosa Springs разработали программу по лечению нарушений сна

За рубежом исследования инсомнических расстройств ведутся с 1960-х, а их лечение может входить в страховку. В РФ изучением проблем сна занялись в 1997 году.

«Медицина часто занимается проблемами "дневного" здоровья, забывая про ночь. Но расстройства сна могут привести к весьма печальным последствиям. Vногие умирают во сне — это связано с падением уровня кислорода, что угрожает работе всех органов. Сегодня многие ученые склоняются к тому, что нарушение сердечных ритмов чаще всего происходит из-за нарушений сна», — рассказал главный врач Medical SPA отеля Rosa Springs Владислав Давыдов.

Ученые Общеклинической больницы Массачусетса:

Среди причин нарушения сна — стресс, частые перелеты, изменения часовых поясов, лишний вес и нарушения дыхания. Поэтому неправильно спят многие люди, причем нарушения сна могут оставаться незамеченными. 

«Первый этап программы — диагностика. На палец пациента надевается специальный прибор, с которым он спит всю ночь. Компьютерная пульсоксиметрия позволяет измерить парциальное давление кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. Все данные попадают в компьютер, затем они анализируются врачом-сомнологом», — пояснил Владислав Давыдов.

Программа рассчитана на 5-14 дней. В ней применяются различные аппараты — электросон или майнд-машины.

Проснуться и видеть:

«Мы используем отечественный аппарат для электросна. Пациенту надеваются специальные датчики, и человек по программе транскаральной стимуляции расслабляется, иногда засыпает. Мы используем и американские майнд-машины с программой аудиовизуальной релаксации. Пациент надевает специальные очки, которые позволяют расслабиться и успокоить нервную систему. Еще "Здоровый сон в горах" предлагает циркулярные души, массаж и другие процедуры, направленные на расслабление пациента и восстановление сна», — отметил Владислав Давыдов.

Для самых сложных случаев возможно использование СИПАП-терапии. На ночь пациенту надевается маска, подключенная к аппарату, который создает положительное давление воздуха на вдохе и обеспечивает организм кислородом.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Здравоохранение Курорты и туризм Медицина Роза Хутор

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