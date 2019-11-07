Бахрейн заинтересовался поставками из Адыгеи молочных продуктов, зерна и древесины

Об этом 7 ноября заявил чрезвычайный и полномочного посла Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати во время официального визита в Адыгею. Посол отметил, что страна заинтересована в налаживании поставок адыгейского сыра, молочных продуктов, растительного масла, зерновых культур, а также древесины, которые в Бахрейне пользуются большим спросом.

Для ускорения процесса взаимодействия посол предложил Адыгеи принять участие в международной выставке халяльных продуктов в Бахрейне, а также использовать возможности крупного зернового хаба в Бахрейне, созданного совместного с Россией.

Стороны также считают перспективным сотрудничество в сфере туризма. По мнению Ахмеда Аль-Саати, уникальные природно-климатические особенности, рекреационный потенциал, богатое историческое наследие привлекут в Адыгею большое число туристов. При этом турпоток из Бахрейна могут отрыть в 2020 году. Этому будут способствовать прямые авиарейсы из Дубая в Краснодар и из Манамы в Москву.

Посол предложил организовать экспозицию о культуре и истории республики. Адыгея также поделится опытом укрепления межконфессионального и межнационального согласия.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что по итогам визита посла будут внимательно рассмотрены все озвученные предложения. Чтобы ускорить процессы взаимодействия Бахрейна и Адыгеи, активно задействуют инструменты посольства и МИД России по налаживанию дружеских и деловых связей. Планируется также заняться вопросами организации бизнес-миссии для установления новых деловых контактов.

«Наши страны активно развивают взаимовыгодное сотрудничество. За последние годы подписаны важные документы о стратегическом партнерстве двух государств, о межправительственном взаимодействии. Это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. Сегодняшняя встреча только подтверждает взаимную заинтересованность в развитии наших связей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.