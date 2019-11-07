Девушка и подросток погибли в ДТП на Кубани

В Славянском районе утром 7 ноября два человека погибли в ДТП

Авария случилась в 7:30 возле хутора Маевского. По предварительным данным, 24-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21093 не убедилась в безопасности маневра и врезалась в машину Toyota Corolla.

В результате аварии водитель отечественной машины скончалась на месте. В больницу доставили 18-летнего, 17-летнего и двух 16-летних пассажиров иномарки. Позже один подросток скончался. По факту аварии проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, ночью 4 ноября под Новороссийском произошла автомобильная авария, в котором пострадали несколько человек.