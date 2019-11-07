Адыгея первой на юге России установила аппараты искусственной почки премиум-класса

Адыгея

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На базе Адыгейской республиканской клинической больнице в ноябре открылось новое отделение диализа

Там установили 11 аппаратов искусственной почки премиального класса. Они снабжены оригинальными клиническими автоматизированными системами контроля качества лечения. До этого в республике работало два центра диализа — в Майкопе и Адыгейске. Из-за роста числа пациентов, нуждающихся в лечении, было решено модернизировать и увеличить число центров. Так, пациенты с почечной недостаточностью на юге России могут получить высокотехнологичную помощь только в Адыгее, отметили в минздраве республики.

В этом году отделение диализа с двумя современными аппаратами также откроют в поселке Яблоновском. Все медицинские услуги пациенты смогут получить бесплатно.

Этот проект реализовали на принципах государственно-частного партнерства. Инвестором выступило ООО «Ринал-Сервис», вложившее в строительство и оснащение отделения 51,5 млн рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 6 ноября посетил диализное отделение и отметил, что его создание в структуре многопрофильного медучреждения имеет ряд положительных моментов.

«Работа диализного отделения в составе республиканской больницы должна обеспечивать пациентам доступ ко всем высокотехнологичным ресурсам в круглосуточном режиме, а также давать возможность получать консультации ведущих специалистов республики», — подчеркнул Кумпилов.

Всего в Адыгее зарегистрировано 260 пациентов с диагнозом «хроническая болезнь почек» 4 стадии. На диализном лечении находится 150 человек.

Здравоохранение Медицина Мурат Кумпилов

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