В Краснодаре за «особую дерзость» в мошенничестве с землей ужесточили наказание двум аферистам

В Краснодаре в ноябре суд ужесточил наказание двум людям, которых осудили за мошенничество с землей на 80 млн рублей

Суд установил, что некоммерческому садоводческому товариществу (НСТ) «Урожай» был отведен участок земли в Прикубанском округе Краснодара площадью 15 га с последующим доотводом земельного участка до 46,8 га. Председатель НСТ договорилась с председателем потребительского газо-эксплуатационного кооператива «Урожай-Газ» о межевании участка по поддельным документам. Всю землю разделили на 33 участка, после чего сообщники незаконно через суд получили право собственности. Ущерб превысил 80 млн рублей.

Ленинский районный суд Краснодара осудил женщину и мужчину по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Их приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, однако прокурор подал апелляцию.

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда учла особую дерзость совершенного преступления, социальную значимость, а также то, что подсудимые не признали вину не раскаялись, и согласилась с доводами прокуратуры о возможности ужесточения наказания. После этого подсудимым ужесточили наказание до 6 лет колонии общего режима, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.