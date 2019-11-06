Адвокат Кадырова будет защищать убившего сослуживцев срочника Шамсутдинова

Чечня, Вся Россия

Распечатать

Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и двое его коллег будут защищать в Чите интересы тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье

Массовое убийство в войсковой части в поселке Горный Читинского района произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. Изначально предполагалось, что Шамсутдинов мог открыть огонь из-за нервного срыва. 6 ноября стало известно, что сослуживцы якобы угрожали солдату изнасилованием, также он подвергался дедовщине. Военные следователи предъявили ему обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

О том, что адвокат главы Чечни Саид-Магомед Чапанов вместе с коллегой Равилем Тугушевым вылетели в Читу для защиты интересов Рамиля Шамсутдинова в суде, рассказал URA.RU другой их коллега Руслан Нагиев (он также будет участвовать в защите).

Чапанов в свою очередь сообщил агентству ТАСС, что защита будет добиваться переквалификации дела на статью об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ).

По мнению Чапанова, Шамсутдинова могли довести до этого состояния. 

«Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», — пояснил адвокат.

Преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которое вменяют Шамсутдинову, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. Ч. 2 ст. 107 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

«Комсомольской правде» Чапанов рассказал, что родители Шамсутдинова сами обратились к нему. По его словам, он проникся историей и взялся его защищать.

«Я хочу помочь, не умаляя достоинства родственников погибших. Это большая трагедия для всей России! И предстоит разобраться, в чем ее причина. Почему здоровый человек берет автомат и начинает стрелять? Ведь это не просто так. Надо разобраться в сути. Что произошло с этим мальчиком», — сказал адвокат.

Для этого, по его словам, Шамсутдинову предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Саид-Магомед Чапанов представлял интересы Рамзана Кадырова в 2015 году в Южно-Сахалинском суде по делу о книге «Мольба к Богу», которая была признана экстремистской. Позже это решение было отменено.

Рамзан Кадыров Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крыму возобновили поиски моряков, пропавших после январского пожара на танкерах
Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии отпустили. Силовики задерживают всех, кто был недалеко от места ЧП — «Ъ»
Под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете, «убивая, сажая, пугая» — Би-би-си
Адвокат Кадырова будет защищать убившего сослуживцев срочника Шамсутдинова
В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра «Э» Ингушетии и его брата

Лента новостей

Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны в Краснодаре

6 ноября представили проект набережной в Юбилейном

Статьи Партнерский

Как открыть свой бизнес в Краснодаре? На примере барбершопов Hardy

Детальный разбор проекта и история четырех лет предпринимательства

Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

Даша Шопина пропала в мае 2019 года

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале