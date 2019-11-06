Адвокат Кадырова будет защищать убившего сослуживцев срочника Шамсутдинова
Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и двое его коллег будут защищать в Чите интересы тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье
Массовое убийство в войсковой части в поселке Горный Читинского района произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. Изначально предполагалось, что Шамсутдинов мог открыть огонь из-за нервного срыва. 6 ноября стало известно, что сослуживцы якобы угрожали солдату изнасилованием, также он подвергался дедовщине. Военные следователи предъявили ему обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
О том, что адвокат главы Чечни Саид-Магомед Чапанов вместе с коллегой Равилем Тугушевым вылетели в Читу для защиты интересов Рамиля Шамсутдинова в суде, рассказал URA.RU другой их коллега Руслан Нагиев (он также будет участвовать в защите).
Чапанов в свою очередь сообщил агентству ТАСС, что защита будет добиваться переквалификации дела на статью об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ).
По мнению Чапанова, Шамсутдинова могли довести до этого состояния.
«Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», — пояснил адвокат.
Преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которое вменяют Шамсутдинову, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. Ч. 2 ст. 107 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.
«Комсомольской правде» Чапанов рассказал, что родители Шамсутдинова сами обратились к нему. По его словам, он проникся историей и взялся его защищать.
«Я хочу помочь, не умаляя достоинства родственников погибших. Это большая трагедия для всей России! И предстоит разобраться, в чем ее причина. Почему здоровый человек берет автомат и начинает стрелять? Ведь это не просто так. Надо разобраться в сути. Что произошло с этим мальчиком», — сказал адвокат.
Для этого, по его словам, Шамсутдинову предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Саид-Магомед Чапанов представлял интересы Рамзана Кадырова в 2015 году в Южно-Сахалинском суде по делу о книге «Мольба к Богу», которая была признана экстремистской. Позже это решение было отменено.
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