Адвокат Кадырова будет защищать убившего сослуживцев срочника Шамсутдинова

Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и двое его коллег будут защищать в Чите интересы тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье

Массовое убийство в войсковой части в поселке Горный Читинского района произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. Изначально предполагалось, что Шамсутдинов мог открыть огонь из-за нервного срыва. 6 ноября стало известно, что сослуживцы якобы угрожали солдату изнасилованием, также он подвергался дедовщине. Военные следователи предъявили ему обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

О том, что адвокат главы Чечни Саид-Магомед Чапанов вместе с коллегой Равилем Тугушевым вылетели в Читу для защиты интересов Рамиля Шамсутдинова в суде, рассказал URA.RU другой их коллега Руслан Нагиев (он также будет участвовать в защите).

Чапанов в свою очередь сообщил агентству ТАСС, что защита будет добиваться переквалификации дела на статью об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ).

По мнению Чапанова, Шамсутдинова могли довести до этого состояния.

«Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен», — пояснил адвокат.