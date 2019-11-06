В Краснодаре улица Тургенева встала в 10-балльной пробке

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Тургенева утром 6 ноября образовалась 10-балльная пробка, которая держится больше двух часов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» к 11:00, на улице Тургенева образовался затор в 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В 13:05 дорога по направлению к Кубанской Набережной также встала в большом заторе.

Водители в приложении «Яндекс.Карты» сообщили, что виновником затора стал автобус, который сломался перед Тургеневским мостом. Еще одна авария произошла на съезде с моста.

В целом по городу загруженность дорог оценивается в 4 балла. 

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