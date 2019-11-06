В 2019 году россияне стали оставлять меньше чаевых — Сбербанк
Сбербанк и фудтех-платформа SberFood из экосистемы Сбербанка проанализировали, сколько чаевых оставляют россияне
Анализ проведен в рамках проекта «СберДанные» по обработке больших данных. Статистика собрана в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно. В среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых категорий оставляли чаевых на 7,5% от счета. В SberFood это можно сделать безналично, выбрав фиксированную сумму или введя произвольную.
За семь месяцев 2019 года 40,3% пользователей SberFood оставляли в среднем 88,5 рубля чаевых. Это не все, кто хотел отблагодарить официантов дополнительно. Часть клиентов не использовали сервис платежей или оставляли чаевые наличными. Значение мог иметь и тот факт, что не все привыкли оставлять чаевые по карте.
Еще статистика:
В денежном выражении объем чаевых снизился на 8,4% (от марта к сентябрю 2019-го). В марте размер чаевых был наибольшим — 96 рублей. Меньше всего чаевых оставляли в июле — 74 рубля.
Чаще всего чаевые оставляли в августе (42,6% клиентов), реже всего — в апреле (36,9%). Те, кто оставлял положительный отзыв о заведении, поощряли чаевыми в два раза чаще тех, кто оставлял негативный отзыв или не оставлял никакой.
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