В 2019 году россияне стали оставлять меньше чаевых — Сбербанк

Анализ проведен в рамках проекта «СберДанные» по обработке больших данных. Статистика собрана в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно. В среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых категорий оставляли чаевых на 7,5% от счета. В SberFood это можно сделать безналично, выбрав фиксированную сумму или введя произвольную.

За семь месяцев 2019 года 40,3% пользователей SberFood оставляли в среднем 88,5 рубля чаевых. Это не все, кто хотел отблагодарить официантов дополнительно. Часть клиентов не использовали сервис платежей или оставляли чаевые наличными. Значение мог иметь и тот факт, что не все привыкли оставлять чаевые по карте.