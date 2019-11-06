В Краснодаре сгорели несколько ларьков во дворе многоэтажек

В паблике «Типичный Краснодар» опубликовали видео, на котором видно, как горит ларек общепита. Огонь начал перекидываться на соседний павильон с мороженым. Очевидцы рассказали, что пожар случился на улице Черкасской, 135, а перед возгоранием произошел сильный взрыв.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в 11:33 пожарные прибыли к месту, а в 11:40 огонь на площади 6 кв. метров полностью был потушен. Пострадавших нет.