В Краснодаре сгорели несколько ларьков во дворе многоэтажек
В Краснодаре 5 ноября произошел пожар в торговых ларьках
В паблике «Типичный Краснодар» опубликовали видео, на котором видно, как горит ларек общепита. Огонь начал перекидываться на соседний павильон с мороженым. Очевидцы рассказали, что пожар случился на улице Черкасской, 135, а перед возгоранием произошел сильный взрыв.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в 11:33 пожарные прибыли к месту, а в 11:40 огонь на площади 6 кв. метров полностью был потушен. Пострадавших нет.
Напомним, накануне в Северском районе в поселке Планческая Щель произошел пожар в лесу на площади более 8 га. По данным МЧС, горела лесная подстилка.
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