В Адыгее жителям горной станицы помогут с обустройством инфраструктуры

5 ноября руководитель региона Мурат Кумпилов посетил станицу, после чего он пообещал разобраться с обозначенными проблемами и дал соответствующие поручения республиканским и районным ведомствам.

Планируется, что на первом этапе будет решен вопрос с реконструкцией колодцев, которые в станице стали маловодными. В перспективе в станицу должны проложить водопровод в рамках строительства новой ветки Майкопского группового водовода.

Поднималась также проблема вывоза мусора: граждан не устраивает, что в населенном пункте малое точек сбора отходов. Глава Адыгеи поручил в короткие сроки провести совместно с региональным оператором сход граждан и подготовить удобную для людей схему вывоза твердых коммунальных отходов. На контроле минстроя находится устранение оползневых участков на дороге, ведущей к станице Севастопольской, а местные власти должны будут привести в порядок проблемные улицы.

По просьбе селян в местной библиотеке проведут ремонт и пополнят книжный фонд. Кроме того, там планируется организовать школу народных ремесел. Для досуга школьников станицы построят детскую спортивную площадку. Отдельное внимание глава республики уделил совершенствованию работы фельдшерско-акушерского пункта.

«Подобные встречи с жителями позволяют нам на месте разобраться в актуальных для людей вопросах, совместно выработать пути их решения. Вместе с тем ряд проблем мог быть снят на местном уровне на этапе их появления. Я еще раз напоминаю коллегам на местах, что наша главная задача — благополучие жителей республики. Необходимо уделять работе с обращениями граждан самое пристальное внимание, не допускать формального подхода», — подытожил глава Адыгеи.