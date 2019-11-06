В Адыгее предложили увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Депутаты Адыгеи в ноябре направили в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности

Депутаты Адыгеи предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях России и увеличить размер штрафных санкций.

«Парламентарии считают, что одной из причин роста количества правонарушений является относительно низкий размер штрафов. Он несоизмерим с последствиями возгораний», — отметили в пресс-службе Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Сейчас за нарушение правил пожарной безопасности размер штрафа на граждан составляет от 2 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф варьируется от 6 до 15 тыс. рублей, для предпринимателей — от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Депутаты республиканского парламента предложили увеличить размеры штрафов для граждан до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для предпринимателей — от 25 до 35 тыс. рублей, для юридических лиц — от 170 до 250 тыс. рублей.