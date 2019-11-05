В Краснодаре часть улицы Гоголя перекроют из-за конференции «Единой России»
В Краснодаре 6 ноября временно ограничат движение транспорта по улице Гоголя
Это связано с проведением 32-й конференции Краснодарского регионального отделения «Единой России». Движение ограничат на участке Гоголя от Красноармейской до Красной с 6 часов утра до окончания мероприятия.
Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют по Гоголя и Ленина на участке от Красноармейской до Красной.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в этом районе установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Как писали Юга.ру, 6 и 7 ноября из-за работ по капремонту дорожного полотна на пересечении улиц Гоголя и Седина временно изменятся схемы движения четырех трамвайных маршрутов.
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