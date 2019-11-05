В Краснодаре часть улицы Гоголя перекроют из-за конференции «Единой России»

Это связано с проведением 32-й конференции Краснодарского регионального отделения «Единой России». Движение ограничат на участке Гоголя от Красноармейской до Красной с 6 часов утра до окончания мероприятия.

Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют по Гоголя и Ленина на участке от Красноармейской до Красной.