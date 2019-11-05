Предполагаемый пьяный виновник пожара в многоэтажке Краснодара убежал от полиции

Мужчина, которого подозревают в причастности к пожару 5 ноября в жилой многоэтажке Краснодара, убежал во время визита полицейского

Пожар в квартире на втором этаже дома на Котлярова, 17 произошел утром 5 ноября. Из здания эвакуировали 40 жильцов, спасли 10 человек, из них 4 ребенка.

Прибывший на место участковый полицейский вместе с пожарными осмотрел место происшествия. По предварительным данным, к возникновению пожара может быть причастен 33-летний мужчина, проживающий в этой квартире. Выяснилось, что в момент пожара он был в состоянии алкогольного опьянения.



Во время осмотра жилья он сбежал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. Сейчас ожидается заключение пожарных о причинах возгорания.



Это не первый пожар в Московском микрорайоне этой осенью. В сентябре возгорание произошло в строящемся доме.

Как писали Юга.ру, в сентябре правительство утвердило новые требования МЧС о соблюдении противопожарного режима, которые касаются использования открытого огня на балконах и лоджиях. За нарушение предусмотрены штрафы 3 до 5 тыс. рублей штрафа — их будут взимать, если курение или свечи стали причиной пожара.