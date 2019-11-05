В центре Краснодара временно закроют трамвайный переезд на улице Калинина

Движение транспорта на улице Фрунзе от Буденного до Северной ограничат с 22:00 5 ноября до 7:00 четверга, 7 ноября. Из-за этого нельзя будет пересечь улицу Калинина по Фрунзе. В первую ночь рабочие заменят трамвайные пути, во вторую — восстановят асфальт.

График трамваев днем останется прежним. Однако по вечерам 6 и 7 ноября схемы движения четырех трамвайных маршрутов временно изменятся.