В центре Краснодара временно закроют трамвайный переезд на улице Калинина

Краснодарский край

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В Краснодаре с вечера 5 ноября ограничат движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей

Движение транспорта на улице Фрунзе от Буденного до Северной ограничат с 22:00 5 ноября до 7:00 четверга, 7 ноября. Из-за этого нельзя будет пересечь улицу Калинина по Фрунзе. В первую ночь рабочие заменят трамвайные пути, во вторую — восстановят асфальт.

График трамваев днем останется прежним. Однако по вечерам 6 и 7 ноября схемы движения четырех трамвайных маршрутов временно изменятся.

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