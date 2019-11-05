В центре Краснодара на два вечера изменят трамвайные маршруты

Трамваи № 4, 5, 8 и 11 изменят маршруты из-за работ по капремонту дорожного полотна на пересечении улиц Гоголя и Седина. Это коснется рейсов, которые ходят после 22:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.



Маршрут № 4 «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная» после 22:00 пойдет от конечной остановки на КМР до остановки «Стадион «Кубань» по обычному маршруту, а дальше — по улице Садовой и Красных Зорь до конечной на улице Декабристов. Обратно вагоны проследуют в Восточное депо. Последний вагон из Комсомольского отправится в 21:48, с улицы Индустриальной — в 22:19.

Изменения на маршруте № 5 («Улица Солнечная — улица Бершанской») коснутся последнего рейса, который стартует в депо от конечной остановки на Солнечной. Он отправится в 22:49 и пойдет по улице Садовой.



Трамваи маршрута № 8 («Хладокомбинат — улица Солнечная») после 22:30 от конечных остановок поедут по Садовой. От хладокомбината последний вагон отправится в 21:58, от Солнечной — в 22:06.



Трамваи маршрута № 11 («Ж/д вокзал Краснодар-1 — Юбилейный микрорайон») в 22:29 поедут от конечной на ЮМР до остановки «Улица Железнодорожная». Далее, без заезда к ж/д вокзалу, вагоны отправятся обратно на Юбилейный по улицам Железнодорожной, Дмитриевской дамбе и Горького. Последние вагоны из ЮМР стартуют в 22:05, от вокзала — в 22:44.