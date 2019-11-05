В Новороссийске в ДТП пострадали три 18-летних парня
Под Новороссийском ночью 4 ноября произошла автомобильная авария. Есть пострадавшие
ДТП случилось в 2:00. Автомобиль ВАЗ-2112 двигался по трассе от села Верхнебаканского в сторону Новороссийска и врезался в грузовик, который ехал впереди.
В результате пострадал 18-летний водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров такого же возраста. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сейчас они находятся на стационарном лечении.
Начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская прокомментировала порталу Юга.ру: «Водитель имел полугодовой стаж вождения. Водители, недавно получившие права, должны не допускать опасных маневров и верно оценивать дорожную ситуацию».
Ранее Юга.ру писали, что 2 ноября на трассе под Усть-Лабинском машина выехала на встречку, столкнулась с «газелью» и сгорела.
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