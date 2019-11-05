В Новороссийске в ДТП пострадали три 18-летних парня

ДТП случилось в 2:00. Автомобиль ВАЗ-2112 двигался по трассе от села Верхнебаканского в сторону Новороссийска и врезался в грузовик, который ехал впереди.

В результате пострадал 18-летний водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров такого же возраста. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сейчас они находятся на стационарном лечении.

Начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская прокомментировала порталу Юга.ру: «Водитель имел полугодовой стаж вождения. Водители, недавно получившие права, должны не допускать опасных маневров и верно оценивать дорожную ситуацию».