В Новороссийске в ДТП пострадали три 18-летних парня

Краснодарский край

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Под Новороссийском ночью 4 ноября произошла автомобильная авария. Есть пострадавшие

ДТП случилось в 2:00. Автомобиль ВАЗ-2112 двигался по трассе от села Верхнебаканского в сторону Новороссийска и врезался в грузовик, который ехал впереди.

В результате пострадал 18-летний водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров такого же возраста. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сейчас они находятся на стационарном лечении.

Начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская прокомментировала порталу Юга.ру: «Водитель имел полугодовой стаж вождения. Водители, недавно получившие права, должны не допускать опасных маневров и верно оценивать дорожную ситуацию».

Ранее Юга.ру писали, что 2 ноября на трассе под Усть-Лабинском машина выехала на встречку, столкнулась с «газелью» и сгорела.

Аварии ДТП Новороссийск

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