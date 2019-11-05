На Кубани Mercedes утонул в канале

В Кореновске 4 ноября машина съехала с дороги и утонула в водоеме

Авария случилась в 8:50. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в препятствие и упал в отводный канал грунтовых вод.

В результате ДТП водитель не пострадал, а машина получила механические повреждения, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Напомним, утром 2 ноября на дороге под Усть-Лабинском ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, столкнулся с «Газелью» и сгорел.