На Кубани Mercedes утонул в канале

Краснодарский край

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В Кореновске 4 ноября машина съехала с дороги и утонула в водоеме

Авария случилась в 8:50. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в препятствие и упал в отводный канал грунтовых вод.

В результате ДТП водитель не пострадал, а машина получила механические повреждения, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Напомним, утром 2 ноября на дороге под Усть-Лабинском ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, столкнулся с «Газелью» и сгорел.

ДТП Кореновский район

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