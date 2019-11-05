В Краснодаре празднование Дня народного единства посетили более 13 тыс. человек

Более 13 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня народного единства в Краснодаре

Праздник прошел на площади им. Пушкина. Там выступили артисты лейбла Black Star: NATAN, AM-CHI и Миша Марвин. В 19:00 мероприятие завершилось фейерверком. Кроме того, в парках прошли концерты и развлекательные программы.

Жителей и гостей краевой столицы со сцены поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Первышов.

«День народного единства — особенный праздник. И он нужен нашему краю, нашей стране. Образ Родины — великой, могучей, сильной — не раз вдохновлял наших предков на великие дела и победы. Они доказали всему миру, что ценнее силы оружия — сила сплоченности народа», — сказал Кондратьев.

Участниками праздника в краевой столице стали более 13 тыс. жителей и гостей Краснодара, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.