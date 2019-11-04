Один театр переехал и отметил новоселье премьерой спектакля «Квазифутбол»

2 ноября краснодарский Один театр переехал в здание на ул. Коммунаров, 268 (БЦ «Кавказ») и дал два премьерных показа спектакля «Квазифутбол»

Зеленую ленточку у входа в зал перерезали основатели театра Арсений Фогелев, Виталий Борисов, Алексей Мосолов и режиссер Дмитрий Волкострелов. В качестве символического аксессуара артисты использовали футбольный мяч, так как в день открытия нового помещения состоялась и премьера нового спектакля — «Квазифутбол».

Юга.ру писали о том, что сюжет экспериментальной постановки будет меняться в зависимости от того, как накануне сыграла команда ФК «Краснодар», поэтому каждый спектакль будет уникален.

Фотографии с открытия театра на новом месте и премьеры «Квазифутбола» выложили в группе Одного театра «ВКонтакте».