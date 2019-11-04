Один театр переехал и отметил новоселье премьерой спектакля «Квазифутбол»
2 ноября краснодарский Один театр переехал в здание на ул. Коммунаров, 268 (БЦ «Кавказ») и дал два премьерных показа спектакля «Квазифутбол»
Зеленую ленточку у входа в зал перерезали основатели театра Арсений Фогелев, Виталий Борисов, Алексей Мосолов и режиссер Дмитрий Волкострелов. В качестве символического аксессуара артисты использовали футбольный мяч, так как в день открытия нового помещения состоялась и премьера нового спектакля — «Квазифутбол».
Юга.ру писали о том, что сюжет экспериментальной постановки будет меняться в зависимости от того, как накануне сыграла команда ФК «Краснодар», поэтому каждый спектакль будет уникален.
Фотографии с открытия театра на новом месте и премьеры «Квазифутбола» выложили в группе Одного театра «ВКонтакте».
О том, что театр съезжает из помещения на Рашпилевской, стало известно в конце сентября. Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе театра, переезд связан с повышением арендной платы и усложнившимися требованиями пожарной безопасности.
Один театр открыли 26 августа 2012 года краснодарский актер и режиссер Арсений Фогелев вместе с актерами Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым. В репертуаре — спектакли «Затворник и Шестипалый», «Параллели», «Небесные беглецы», «Невеста», «С училища», «Я умер от варенья», «Сережа очень тупой» и другие.
Расписание спектаклей и стоимость билетов смотрите на Афише Юга.ру.
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