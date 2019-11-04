Один театр переехал и отметил новоселье премьерой спектакля «Квазифутбол»

Краснодарский край

Распечатать

2 ноября краснодарский Один театр переехал в здание на ул. Коммунаров, 268 (БЦ «Кавказ») и дал два премьерных показа спектакля «Квазифутбол»

Зеленую ленточку у входа в зал перерезали основатели театра Арсений Фогелев, Виталий Борисов, Алексей Мосолов и режиссер Дмитрий Волкострелов. В качестве символического аксессуара артисты использовали футбольный мяч, так как в день открытия нового помещения состоялась и премьера нового спектакля — «Квазифутбол».

Юга.ру писали о том, что сюжет экспериментальной постановки будет меняться в зависимости от того, как накануне сыграла команда ФК «Краснодар», поэтому каждый спектакль будет уникален.

Фотографии с открытия театра на новом месте и премьеры «Квазифутбола» выложили в группе Одного театра «ВКонтакте».

О том, что театр съезжает из помещения на Рашпилевской, стало известно в конце сентября. Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе театра, переезд связан с повышением арендной платы и усложнившимися требованиями пожарной безопасности.

Один театр открыли 26 августа 2012 года краснодарский актер и режиссер Арсений Фогелев вместе с актерами Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым. В репертуаре — спектакли «Затворник и Шестипалый», «Параллели», «Небесные беглецы», «Невеста», «С училища», «Я умер от варенья», «Сережа очень тупой» и другие.

Расписание спектаклей и стоимость билетов смотрите на Афише Юга.ру.

Афиша Краснодара Краснодар Театры

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Легковушка залетела под грузовик на трассе Новороссийск — Керчь
СМИ сообщили, что в Краснодаре «прошла акция зоозащитников». На самом деле ее не могло быть, и вот что произошло
Один театр переехал и отметил новоселье премьерой спектакля «Квазифутбол»
Уголовное дело против полицейских, задержавших следователя СК с наркотиками, прекратили — «Медиазона»
«Я никого током не пытал, хотел лишь напугать их». Кадыров прокомментировал скандальное видео чеченского ТВ
«Краснодар» в последние минуты матча ушел от поражения от «Ростова» в южном дерби

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале