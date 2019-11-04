Уголовное дело против полицейских, задержавших следователя СК с наркотиками, прекратили — «Медиазона»
3 ноября «Медиазона» сообщила, что, по данным адвоката Михаила Мушаилова, дело против полицейских, задержавших следователя СК с наркотиками, прекращено
Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» завели в Краснодаре против троих полицейских, которые 31 августа во время рейда задержали следователя и его знакомого на месте закладки наркотиков.
О том, что произошло, рассказал их адвокат Михаил Мушаилов. По его словам, Евгений Мишнев, Алексей Синицын и Ахмед Хагур и до этого выявляли случаи незаконной торговли наркотиками в районе проезда Аэропортовский. 31 августа они увидели там двоих мужчин, чье поведение показалось подозрительным, — они что-то искали или прятали в кустах. Выяснилось, что один из них — следователь. В кармане у второго мужчины оказался белый порошок, а в машине некое вещество серого цвета. Обоих задержали, доставили в отделение полиции и составили рапорт, но уголовное дело возбудили только против второго мужчины. О том, что следователь проходит по этому делу как свидетель, написал 23 октября «Коммерсантъ».
Уголовное дело против самих полицейских завели за то, что они якобы действовали на территории, не входящей в их зону ответственности. Также их могут подозревать в том, что они незаконно задерживали и досматривали людей, а потом отпускали их без протокола.
Как сообщил «Медиазоне» адвокат полицейских Михаил Мушаилов, прокуратура отменила постановление о возбуждении дела против полицейских, о чем он узнал из своих источников 2 ноября, но соответствующий документ на руки пока не получил.
Еще в конце октября порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю, что полицейских уволили по отрицательным мотивам. «Медиазона» также пишет, что, по данным Михаила Мушаилова, следователь, задержанный в августе, тоже уволен, против него возбуждено дело о хранении наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК).
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