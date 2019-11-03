На Кубани прогнозируют потепление в День народного единства

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале следующей недели, 4 и 5 ноября

По данным краевого гидрометцентра, в праздничный выходной в регионе сохранится ясная погода. Ночью 4 ноября температура воздуха опустится до -1…+4 °С , местами в восточной части края похолодает до -3 °С, в ночь на 5 ноября будет 2-7 °С, на востоке до -1 °С. Днем в понедельник ожидается 11-16 °С, местами до 18 °С. 5 воздух прогреется до 13-18 °С, местами до 20 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с.

В Краснодаре 4 ноября будет облачно и тепло — до 17 °С. 5 ноября в краевой центр придут небольшие дожди и потепление до 22 °С.

На Черноморском побережье будет сухая и ветреная погода. Ночные температуры — 5-10 °С, днем столбики термометров поднимутся до 19 °С, в Сочи — до 21 °С. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.