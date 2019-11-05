Почти 15 тысяч жителей Краснодарского края выбрали тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile
Абонентская база виртуального мобильного оператора DANYCOM.Mobile, входящего в телеком-холдинг DANYCOM.Global, в Краснодаре и Краснодарском крае составляет 28,7 тыс. человек
Больше половины всех абонентов пользуются тарифным планом «Бесплатный» (14,4 тыс. абонентов).
Запущенный в конце февраля 2019 года, этот тариф быстро стал хитом продаж DANYCOM.Mobile. За него совсем не нужно платить: нет ежемесячной абонентской платы и скрытых платежей. Тарифный план включает 30 минут на звонки любым российским операторам, 50 SMS на все номера внутри страны, 1 ГБ интернет-трафика. Общаться внутри сети, как в своем, так и чужом регионах, можно бесплатно и без ограничений.
Если для общения абоненту не хватает услуг связи, включенных в тариф, их всегда можно дополнить, приобретя дополнительные пакеты минут, гигабайт или сообщений. Воспользоваться этими предложениями, а также проверить баланс и остатки пакета можно в «Личном кабинете» на сайте DANYCOM.Mobile или в мобильной приложении «Мой DANYCOM», доступном для скачивания на Android и iOS.
На данный момент виртуальный оператор DANYCOM.Mobile предоставляет связь в 53 российских регионах, в планах к концу года — 69 субъектов РФ.
Юга.ру писали о том, что в середине августа 2019 года DANYCOM.Mobile запустил новую тарифную линейку.
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