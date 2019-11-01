Четырехлетняя девочка погибла при пожаре в Адыгее

В Кошехабльском районе Адыгеи ранним утром 1 ноября произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб ребенок

Когда огонь был потушен, при разборе конструкций пожарные нашли в доме тело четырехлетней девочки, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Сообщение о пожаре в частном доме на хуторе Красном поступило спасателям в 5:57. Пламя охватило площадь 60 кв. метров.

В пресс-службе МЧС Адыгеи уточнили, что за последние два года в республике это первый случай гибели ребенка при пожаре.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел утром 1 ноября в станице Крепостной Северского района. Там в огне погибла женщина.