Число участников этнографического диктанта в Адыгее за год выросло в 5 раз
В Адыгее 1 ноября более 500 человек написали Большой этнографический диктант
Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году, когда в акции приняло участие 140 человек, сообщили порталу Юга.ру в комитете по делам национальностей связям с соотечественниками и СМИ.
Кроме того, с одной до восьми увеличилось число площадок акции. В этом году они организованы во всех муниципальных образованиях для предоставления возможности всем желающим принять участие в международной акции.
«Главной площадкой проведения Большого этнографического диктанта в регионе стала научная библиотека Адыгейского госуниверситета. Здесь собралось более 100 человек, среди них — генерал-майор в отставке Александр Дорофеев, другие известные личности, общественные деятели, а также чиновники, преподаватели, студенты», — отметили организаторы акции.
Участникам предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов, одинаковых по уровню сложности: 20 вопросов — федеральная часть теста, 10 — региональная, для которой задания составляли ученые Адыгейского института гуманитарных исследований и Адыгейского госуниверситета.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.
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