В Краснодаре на месте бывшего рынка благоустроят зеленую зону
В Краснодаре на месте рынка «Рино» собираются сделать новую зеленую зону
Бывший рынок «Рино» располагался на участке в границах улиц Захарова и Заводской. Глава Западного округа Александр Кучмин рассказал, что на месте снесенных торговых павильонов планируют обустроить новую рекреационную зону.
«После расчистки территории администрация планирует начать благоустройство этого участка. С жителями будем обсуждать проект зеленой зоны, вместе с городским департаментом архитектуры и градостроительства проведем проектные семинары. Такой опыт у нас уже есть», — отметил Кучмин.
На встрече с жителями района также обсудили вопросы ремонта дорог, освещения улиц и качества коммунальных услуг. В этом году там планируют провести ямочный ремонт улицы Песчаной, отремонтировать дорогу по 2-му Нефтезаводскому проезду и проработать вопрос установки светофора на углу улиц Индустриальной и Тахтамукайской, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
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