Новое предложение Сбербанка для застройщиков и покупателей позволит снизить ставку по ипотеке до 1%

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир

Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир позволяет застройщику перераспределить в пользу покупателя (физического лица, оформляющего ипотеку) часть скидки по своему кредиту.

Застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой отдельной квартиры в проекте. Экономия застройщика складывается за счет уменьшения кредитной нагрузки и более быстрого погашения кредита, так как источник погашения — это средства от реализации квартир, которые накапливаются на счетах эскроу и становятся доступны застройщику после ввода объекта в эксплуатацию и оформления первого права собственности на помещение в нем.

Инструмент позволит застройщику стимулировать продажи за счет более низкой ставки по ипотеке. Наиболее актуальным такое предложение представляется в отношении менее ликвидных объектов (например, квартир большой площади) или в период сезонного снижения продаж.

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У покупателя квартиры, по которой застройщик перераспределил скидку в пользу клиента, появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки — единая скидка на весь срок кредита или скидка только на время строительства.

В первом случае скидка составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита. Во втором варианте скидка составит до 4% годовых от текущих ставок, но перестанет действовать после ввода объекта в эксплуатацию и ставка вернется к стандартному уровню.

Например, для зарплатных клиентов банка при первоначальном взносе 20% и выше ставка снизится с 9,3% до 5,3%, а после окончания льготного периода ставка вернется к уровню 9,3%. По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта — 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы.

Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5% до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки.

Предложение доступно для покупателей недвижимости при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщиков на всей территории РФ при выполнении двух условий: проект жилищного строительства реализуется с применением эскроу для расчетов по всем договорам долевого участия; покупатель (физическое лицо) привлекает кредит в Сбербанке.

Подать заявку на ипотеку и получить решение банка можно на DomClick.ru.

Напомним, в конце сентября 2019 года Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» и снизил размер первого ипотечного взноса.

Жилье Ипотека Сбербанк Строительство

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