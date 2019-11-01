«Ростелеком» подключит к интернету 1001 социально значимый объект в Ставропольском крае

Интернет от «Ростелекома» появится в социально значимых объектах 34 населенных пунктов Ставрополья до конца 2021 года

«“Ростелеком” реализует ряд проектов, которые способствуют созданию обширной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Мы завершили программу “Устранение цифрового неравенства” и подключили 136 населенных пунктов к интернету. Следующий этап в рамках “Цифровой экономики” — предоставление доступа в сеть социально значимым объектам», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

При реализации проекта специалисты цифрового провайдера обеспечат современной связью образовательные организации, подразделения правоохранительных органов, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления и пожарные части на скорости от 10 до 100 Мбит/с.

Проект будет реализован в течение трех лет. Подключение интернета к социальным объектам повысит доступность цифровых услуг в отдаленных населенных пунктах края. Благодаря современным сервисам, в том числе телемедицине и биометрии, построенная инфраструктура поможет жителям региона в дистанционном решении многих жизненных задач.

«Ростелеком» реализует нацпрограмму «Цифровая экономика» в Ставропольском краев рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Компания обладает уникальной телекоммуникационной инфраструктурой, значительными вычислительными мощностями, современными системами кибербезопасности и большим опытом интеграции цифровых сервисов.