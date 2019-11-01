Председатель совета директоров ВСК рассказал о тенденциях и диджитализации страхового рынка

В центре международной торговли прошел V ежегодный Форум лидеров страхового рынка «Время digital». На нем выступил председатель совета директоров компании ВСК Сергей Цикалюк. Он рассказал о драйверах отрасли в 2020 году, развитии digital-инструментов и об отношении потребителей к страхованию.

В начале дискуссии Цикалюк отметил низкий уровень доверия со стороны населения. По его словам, люди больше доверяют банкам.

«Многие люди сегодня убеждены в том, что страховщики ставят себе цель — не платить страхователю. Конечно, это миф. Мы каждый день проводим большую работу по совершенствованию инфраструктуры урегулирования, чтобы иметь возможность оперативно производить выплаты», — рассказал председатель совета директоров ВСК.

Кроме того, по его словам, развитие медицины и выросшая потребность населения в качественных медицинских услугах будут способствовать росту дополнительного медицинского страхования. Также он поделился мнением о перспективах отрасли в диджитализации — конкуренцию выдержат фирмы, которые создадут качественную ИТ-платформу и построят удобную экосистему для клиентов.

Цикалюк отметил, что страховщики сегодня создают уникальные продукты, вкладывают средства и знания в их развитие, обеспечивают качественный сервис. При этом они вынуждены платить большие комиссии посредникам, от чего страдает не только отрасль, но и потребитель, рассказали в пресс-службе ВСК.