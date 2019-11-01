Генерал-майора в отставке задержали за подготовку убийства невестки на Ставрополье

В Ставропольском крае в октябре задержали генерал-майора в отставке за приготовление к заказному убийству

Отставной генерал-майор милиции, который до 2010 года работал начальником Западного управления внутренних дел на транспорте, был директором санатория в Кисловодске. По данным следствия, мужчина решил завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая перешла по наследству его племяннику. Для этого он пытался организовать убийство жены ранее умершего брата. По его мнению, женщина напрямую влияла на сына и могла помешать плану.

Бывший полицейский предложил своему знакомому убить невестку за 1 млн рублей, однако тот сообщил в правоохранительные органы. После этого приятель мужчины взял у него 150 тыс. рублей якобы на покупку оружия. Следствие инсценировало похищение и убийство женщины, которая жила в Санкт-Петербурге. Генерал-майору показали фотографии для доказательства смерти родственницы. Когда злоумышленник передавал часть оставшихся денег, его задержали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Приготовление к совершению убийства по найму). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СК России.