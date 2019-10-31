Спектакль краснодарской танцевальной студии «Воздух» номинировали на «Золотую маску»
Спектакль современного танца «Камни со дна реки» краснодарской студии «Воздух» вошел в число номинантов престижной театральной премии «Золотая маска»
Работа номинирована в двух категориях: «Современный танец/спектакль» и «Работа балетмейстера-хореографа».
В постановке задействованы четверо участниц студии «Воздух». Хореографом выступила Анна Озерская.
В качестве постоянно меняющейся декорации использовали почти 300 килограммов камней. Они, по словам Озерской, символизируют травмы и ошибки, дороги и воспоминания, стены и слова.
В качестве музыкальной основы использованы произведения Шопена и Арнальдса, за музыкальное сопровождение отвечал белорусский композитор Дмитрий Ладес. Костюмы создала краснодарский дизайнер Светлана Эннс.
Церемония вручения премии «Золотая маска — 2020» пройдет 15 апреля в Москве.
Фоторепортаж с премьеры спектакля «Камни со дна реки» смотрите на «Афише Юга.ру».
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