Спектакль краснодарской танцевальной студии «Воздух» номинировали на «Золотую маску»

Краснодарский край

Распечатать

Спектакль современного танца «Камни со дна реки» краснодарской студии «Воздух» вошел в число номинантов престижной театральной премии «Золотая маска»

Работа номинирована в двух категориях: «Современный танец/спектакль» и «Работа балетмейстера-хореографа».

В постановке задействованы четверо участниц студии «Воздух». Хореографом выступила Анна Озерская.

В качестве постоянно меняющейся декорации использовали почти 300 килограммов камней. Они, по словам Озерской, символизируют травмы и ошибки, дороги и воспоминания, стены и слова.

В качестве музыкальной основы использованы произведения Шопена и Арнальдса, за музыкальное сопровождение отвечал белорусский композитор Дмитрий Ладес. Костюмы создала краснодарский дизайнер Светлана Эннс.

Церемония вручения премии «Золотая маска — 2020» пройдет 15 апреля в Москве.

Фоторепортаж с премьеры спектакля «Камни со дна реки» смотрите на «Афише Юга.ру».

Искусство Конкурсы Краснодар Танцы Театры

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубань получила 110 млн рублей на развитие наследия ЧМ-2018. Это четверть суммы, выделенной всем регионам-участникам мундиаля
Спектакль краснодарской танцевальной студии «Воздух» номинировали на «Золотую маску»
Особняк в Краснодаре, который не дали снести активисты, законсервируют для решения его дальнейшей судьбы
На Кубани подконтрольная министерству ТЭК и ЖКХ фирма похитила из бюджета 95 млн рублей
В Сочи дали шесть лет колонии водителю, который насмерть сбил пешехода и скрылся
«Свободные Медиа» обнаружили персональные данные людей на сайте прокуратуры Кубани

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале