В Краснодаре состоится первый официальный турнир по сборке кубика Рубика

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: пираминкс, скьюб, square-1, мегаминкс, clock, redi cube, кубик 2×2×2 двумя и одной рукой, кубик 3×3×3 двумя и одной рукой, а также вслепую и ногами, сборка 3×3×3 на количество ходов, кубик 4×4×4 и кубик 5×5×5. Победители получат медали и дипломы, а также призы от интернет-магазина скоростных головоломок.

Чтобы принять участие в турнире, нужно зарегистрироваться на сайте Всемирной ассоциации кубика. Лимит участников — 70 человек. Регистрационный сбор на спидкубинг составляет 500 рублей на любое количество дисциплин. В случае отказа от участия в соревнованиях после регистрации, сбор не возвращается. Для зрителей вход бесплатный. Подробности можно узнать в группе турнира во «ВКонтакте».