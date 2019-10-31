В Краснодаре состоится первый официальный турнир по сборке кубика Рубика
В Молодежном центре Краснодара 7 и 8 декабря проведут первые официальные соревнования по спидкубингу — скоростной сборке кубика Рубика
Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: пираминкс, скьюб, square-1, мегаминкс, clock, redi cube, кубик 2×2×2 двумя и одной рукой, кубик 3×3×3 двумя и одной рукой, а также вслепую и ногами, сборка 3×3×3 на количество ходов, кубик 4×4×4 и кубик 5×5×5. Победители получат медали и дипломы, а также призы от интернет-магазина скоростных головоломок.
Чтобы принять участие в турнире, нужно зарегистрироваться на сайте Всемирной ассоциации кубика. Лимит участников — 70 человек. Регистрационный сбор на спидкубинг составляет 500 рублей на любое количество дисциплин. В случае отказа от участия в соревнованиях после регистрации, сбор не возвращается. Для зрителей вход бесплатный. Подробности можно узнать в группе турнира во «ВКонтакте».
Механическую головоломку в 1974 году изобрел и через год запатентовал венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрне Рубик. Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика, в том числе чемпионаты мира, Европы и Азии, проводятся Всемирной ассоциацией кубинга (World Cube Association). В ноябре 2018 года представитель КНР Ду Юшенг установил мировой рекорд в классической дисциплине 3×3×3, собрав головоломку за 3,47 секунды.
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