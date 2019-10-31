Новую котельную запустили на хуторе Ленина под Краснодаром

Автоматизированную котельную мощностью 9 гигакалорий построили на улице Лукьяненко. Она будет обслуживать почти 10 тыс. жителей хутора. Генеральный директор АО «АТЭК» Владимир Василенко рассказал, что блочно-модульную котельную изготовили по индивидуальному заказу в Ростове-на-Дону, ее собрали из четырех блоков.

«Построена новая котельная, которую уже запустили в работу. В социальные объекты тепло и горячая вода уже поступают. Также необходимо вместе со старшими домов проверить качество поставки теплоносителя во все многоквартирные дома», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.