Новую котельную запустили на хуторе Ленина под Краснодаром
На хуторе Ленина 31 октября заработала новая котельная для 10 тыс. жителей Краснодара
Автоматизированную котельную мощностью 9 гигакалорий построили на улице Лукьяненко. Она будет обслуживать почти 10 тыс. жителей хутора. Генеральный директор АО «АТЭК» Владимир Василенко рассказал, что блочно-модульную котельную изготовили по индивидуальному заказу в Ростове-на-Дону, ее собрали из четырех блоков.
«Построена новая котельная, которую уже запустили в работу. В социальные объекты тепло и горячая вода уже поступают. Также необходимо вместе со старшими домов проверить качество поставки теплоносителя во все многоквартирные дома», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Мэр поручил сотрудникам теплоснабжающей организации вместе с Пашковской администрацией обойти все дома, проверить и помочь отрегулировать системы, чтобы обеспечить качество подачи тепла и горячей воды.
Василенко уточнил, что с мощностью новой котельной появилась возможность без перебоев обогревать новую большую школу, детский сад и жилые многоэтажки, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, жителям многоэтажных домов в Краснодаре с 11 октября по заявкам начали подавать тепло. Всем остальным тепло начнет поступать через пять дней после того, как среднесуточная температура воздуха опустится до 8 °С. По прогнозам синоптиков, на Кубани с 30 октября по 2 ноября возможен снег и гололед. В Сочи ожидается дождь с грозой и ветром до 13 м/с.
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