Чиновник из минздрава Крыма погиб в аварии в Москве

Крым, Вся Россия

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В Москве 29 октября в ДТП попала машина, в которой ехали представители минздрава Крыма

Авария случилась на трассе М11 29 октября. Автомобиль, за рулем которого находился первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко, перевернулся.

В машине во время ДТП находились представители минздрава республики: начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. От полученных травм последний умер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гибель Сагайдака подтвердил крымский медик Рустам Гильмутдинов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. 

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