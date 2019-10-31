Чиновник из минздрава Крыма погиб в аварии в Москве

Гибель Сагайдака подтвердил крымский медик Рустам Гильмутдинов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

В машине во время ДТП находились представители минздрава республики: начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. От полученных травм последний умер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.