Чиновник из минздрава Крыма погиб в аварии в Москве
В Москве 29 октября в ДТП попала машина, в которой ехали представители минздрава Крыма
Авария случилась на трассе М11 29 октября. Автомобиль, за рулем которого находился первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко, перевернулся.
В машине во время ДТП находились представители минздрава республики: начальник управления стратегического развития ведомства Илья Турчиненко и директор медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. От полученных травм последний умер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гибель Сагайдака подтвердил крымский медик Рустам Гильмутдинов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
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