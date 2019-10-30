В Майкопском районе пройдут массовые проверки домов с печным отоплением

В Майкопском районе Адыгеи сотрудники МЧС совместно с администрациями сельских поселений в ноябре проведут массовые проверки домов с печным отоплением

С собственниками таких домовладений проведут противопожарные инструктажи. Это решение приняли на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Майкопского района по инициативе главы района Олега Топорова. Идею проведения подобных целевых мероприятий поддержал руководитель ГУ МЧС по Адыгее Александр Зыбкин.

«Актуальность проведения таких мероприятий связана с предстоящим отопительным сезоном, а также с произошедшими в последнее время возгораниями в частном жилом секторе», — пояснили в пресс-службе администрации района.

По словам собеседника, в рамках профилактических мероприятий сотрудники МЧС проведут обследования печей в жилых домах, дымовых каналов, электрической проводки зданий, а также осмотрят придомовые территории на предмет очистки от сухой сорной растительности. Район и региональное МЧС заверили, что продолжат взаимодействовать в обеспечении пожарной безопасности в жилых домах многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуации.

«В этом году мы провели большую совместную работу по установке автономных пожарных извещателей в домах малоимущих семей. Майкопский район стал первым муниципальным образованием, в котором была запущена данная работа. Надеюсь, что эта деятельность продолжится в том же ключе», — отметил Александр Зыбкин.