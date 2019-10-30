Путин отметил профессионализм авиакомпании «Россия»
Президент России Владимир Путин 29 октября выразил благодарность коллективу авиаперевозчика «Россия» за высокий профессионализм и развитие воздушного транспорта
Гендиректор «России» Сергей Александровский получил благодарность от главы государства из рук губернатора Петербурга Александра Беглова 29 октября. Авиакомпания «Россия» сообщает, что является единственным авиаперевозчиком в Российской Федерации и транспортной компанией в Санкт-Петербурге, получившей такой знак признания.
В текущем году консалтинговая фирма Brand Finance назвала бренд перевозчика в ряду наиболее значимых торговых марок России, авиакомпания также заняла первое место в «Рейтинге брендов Петербурга».
Авиакомпания уделяет большое внимание развитию транспортного узла на базе аэропорта Пулково, запускает новые направления из Петербурга. Как сообщают аналитики Пулково, доля «России» в прошлом году составила треть от объема пассажиропотока Пулково.
В компании, входящей в тройку самых крупных авиаперевозчиков страны, называют залогом своего успешного развития высокий уровень надежности и безопасности.
Авиакомпания «Россия» реализует собственные экологические проекты — самолеты «Леолет» и «Тигролет» с рисунками леопарда и тигра на носу воздушных судов привлекают внимание пассажиров к тому, как снижается популяция хищников на Дальнем Востоке. Другой брендированный самолет — «Спортолет»: с прошлого лета этот проект поддерживает российских спортсменов, которые защищают имя России на международных чемпионатах, а также напоминает о важности здорового образа жизни.
«Россия» формирует авиасообщение между Москвой и Дальним Востоком: Хабаровском, Владивостоком, Петропавловском-Камчатским и другими населенными пунктами. Билеты можно купить в кассах «Аэрофлота», тариф не является сезонным, на цену не влияет наполняемость самолетов: в обе стороны билет стоит 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13,2 тысячи рублей.
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