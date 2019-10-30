Сочинский суд заблокировал сайты с онлайн-техосмотром
Суд в Сочи заблокировал доступ к шести сайтам, где пользователям предлагали пройти техосмотр онлайн
Интернет-ресурсы приглашали на техосмотр без фактической проверки автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Пользователям было достаточно ввести данные машины и заплатить деньги. После этого поддельный номер диагностической карты покупатели нелегальной услуги могли использовать для оформления полиса ОСАГО.
Судебный акт направили в Роскомнадзор, и сейчас доступ к сайтам заблокирован.
Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно о новом способе мошенничества с платежными терминалами.
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