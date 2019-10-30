Краснодарский суд пояснил решение по делу Дерипаски к иностранным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края в октябре объяснил свое решение по делу бизнесмена Олега Дерипаски к иностранным изданиям в The Times, The Telegraph и The Nation
В сентябре миллиардер подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края на зарубежные издания The Times, The Telegraph и The Nation. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд.
25 октября суд удовлетворил иск бизнесмена. Ответчики на заседание не пришли и не представили суду иных материалов и доказательств.
На сайте суда в картотеке дел опубликовали полный текст решения, которое приняли на заседании 25 октября. В документе говорится, что иск бизнесмена приняли к рассмотрению по российскому законодательству, поскольку он живет в этой стране.
«Суд находит обоснованным довод истца о том, что вред для его деловой репутации наступил в Российской Федерации. Деловая репутация неразрывно связана с личностью», — указано в документе.
В решении поясняется, что поскольку Дерипаска постоянно живет в РФ, владеет преимущественно отечественными активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории этой же страны.
Суд оценил информацию в статьях как порочащую, поскольку в них утверждается, что бизнесмен наршил действующее законодательство, совершил нечестный поступок, вел себя недобросовестно при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
«Размещенные ответчиками сведения порочат деловую репутацию истца, поскольку создают у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истец, будучи субъектов предпринимательской деятельности, осуществляет ее с грубейшими нарушениями действующего законодательства», — говорится в документе.
Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Дерипаску привлекали к уголовной ответственности. По ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана. Следовательно, сведения в статьях — порочащие и не соответствующие действительности, написано в решении.
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«Будут ли в отношении них какие-то санкции — сомневаюсь: с учетом отсутствия договора, о котором говорилось выше, привлечь их к ответственности просто невозможно, так как юрисдикция РФ распространяется только на РФ и на ряд связанных с ней субъектов, но не на граждан и компании, проживающих в других государствах», — добавила Кузеванова.
В марте Дерипаска также подал иск в американский суд против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. Миллиардер и его активы попали в черный список США в апреле 2018 года. Из-за этого его состояние сократилось более чем на 2 млрд долларов. В феврале того же года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group. В мае он ушел из совета директоров компаний. Также он согласился снизить свою долю в En+.
В январе этого года санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» сняли. Это произошло после того, как Дерипаска снизил в них долю и потерял контроль. При этом санкции в отношении самого бизнесмена продолжают действовать.
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