Краснодарский суд пояснил решение по делу Дерипаски к иностранным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края в октябре объяснил свое решение по делу бизнесмена Олега Дерипаски к иностранным изданиям в The Times, The Telegraph и The Nation

В сентябре миллиардер подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края на зарубежные издания The Times, The Telegraph и The Nation. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд. 25 октября суд удовлетворил иск бизнесмена. Ответчики на заседание не пришли и не представили суду иных материалов и доказательств.

На сайте суда в картотеке дел опубликовали полный текст решения, которое приняли на заседании 25 октября. В документе говорится, что иск бизнесмена приняли к рассмотрению по российскому законодательству, поскольку он живет в этой стране. «Суд находит обоснованным довод истца о том, что вред для его деловой репутации наступил в Российской Федерации. Деловая репутация неразрывно связана с личностью», — указано в документе. В решении поясняется, что поскольку Дерипаска постоянно живет в РФ, владеет преимущественно отечественными активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории этой же страны.

Суд оценил информацию в статьях как порочащую, поскольку в них утверждается, что бизнесмен наршил действующее законодательство, совершил нечестный поступок, вел себя недобросовестно при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности. «Размещенные ответчиками сведения порочат деловую репутацию истца, поскольку создают у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истец, будучи субъектов предпринимательской деятельности, осуществляет ее с грубейшими нарушениями действующего законодательства», — говорится в документе. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Дерипаску привлекали к уголовной ответственности. По ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана. Следовательно, сведения в статьях — порочащие и не соответствующие действительности, написано в решении.

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова пояснила порталу Юга.ру, что иностранные СМИ не обязаны исполнять решение кубанского суда по иску Дерипаски и удалять статьи. «Будут ли в отношении них какие-то санкции — сомневаюсь: с учетом отсутствия договора, о котором говорилось выше, привлечь их к ответственности просто невозможно, так как юрисдикция РФ распространяется только на РФ и на ряд связанных с ней субъектов, но не на граждан и компании, проживающих в других государствах», — добавила Кузеванова.