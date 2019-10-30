В Россию из Франции доставили мужчину, которого обвиняют в убийстве на Кубани в 2013 году

Из Франции в Россию 29 октября экстрадировали мужчину, которого обвиняют в убийстве 2013 года

По версии следствия, мужчина вместе с сообщником спланировал убийство своего знакомого. В 2013 году в лесу на Кубани он выстрелил несколько раз из винтовки в знакомого. Из-за ранений последний скончался.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33 УК РФ (Организация преступления или руководство его исполнением), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 2 ст. 222 УК РФ (Убийство по предварительному сговору). Полицейские установили, что подозреваемый уехал из России. В августе 2015 года его обявили в международный розыск. А в ноябре 2016 года мужчину задержали во Франции. В октябре 2019 года французские компетентные органы решили передать разыскиваемого представителям РФ. Экстрадиция состоялась. Его доставили в страну в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН, сообщили в пресс-службе МВД России.