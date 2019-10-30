ВСК и банк «Возрождение» запустили программу медицинского страхования

«"Возрождение" стал первым на рынке банком, запустившим подобный продукт. По сути, программа является аналогом ДМС — доступной по стоимости и удобной в оформлении. За счет возможности заочных консультаций врачей крупных медицинских центров программа особенно актуальна для жителей Московской области, и, в частности, в небольших и удаленных от Москвы населенных пунктах», — отмечает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Также предусмотрено очно-заочное подтверждение диагноза у квалифицированного врача. В перечень обращений включены заболевания из области общей хирургии, кардиологии, ортопедии и травматологии, гинекологии и урологии. В настоящее время программа действует на территории Москвы и Московской области.

Программа позволяет получить плановое стационарное лечение и оплату хирургического лечения при серьезных заболеваниях в пяти наиболее востребованных медицинских областях.

Оформить полис на себя и своих родственников могут клиенты в возрасте от 18 до 84 лет с любым уровнем дохода, включая пенсионеров. Страховая защита действует в течение года. Стоимость полиса составляет всего 10 тыс. рублей, максимальное возмещение по программе — 5 млн рублей.

«При создании страховых продуктов мы ориентируемся прежде всего на потребности наших клиентов и партнеров. Расширение продуктовой линейки компании пакетами страховых и нестраховых сервисов, создание дополнительной клиентской ценности является одной из приоритетных задач ВСК. Партнерство с банком "Возрождение" — один из важных проектов реализации этой стратегии», — прокомментировал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Программа по медицинскому страхованию здоровья клиентов «Подорожник» — уже не первый совместный продукт банка «Возрождение» и Страхового дома ВСК. Так, помимо медицинского страхования здоровья, клиентам банка доступны страховая программа «Без Сомнений» по страхованию от несчастных случаев и страховая программа «Без Хлопот» — по страхованию имущества для клиентов банка.

Получить консультацию по программе «Подорожник» и приобрести полис можно в любом отделении банка. Узнать более подробную информацию о новой программе также можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Страхование» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).