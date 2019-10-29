Шесть трамвайных маршрутов на три вечера изменят схему движения в Краснодаре

В Краснодаре с 30 октября по 1 ноября трамваи № 2, 3, 15, 20, 21, 22 пойдут по другому пути

Маршруты меняют, чтобы провести капитальный ремонт трамвайных путей на улице Садовой. Трамваи маршрута № 2 после 21:50 будут следовать от конечной на улице Индустриальной до остановки «Улица имени 40-летия Победы», обратно — до ж/д вокзала Краснодар-1 и в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от улицы Индустриальной в 21:34, от Декабристов — в 22:00. Трамваи № 3 после 21:40 пустят от конечной «Западное трамвайное депо» через Кооперативный рынок до ж/д вокзала Краснодар-1 и обратно в Западное депо. Последние вагоны по своему маршруту отправятся от Западного депо в 21:26, от улицы Декабристов — в 22:18.

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На маршруте № 15 после 21:40 вагоны будут курсировать от вокзала «Краснодар-1» до остановки «Улица имени 40-летия Победы». Обратно они поедут до вокзала Краснодар-1 и в Западное депо. Время отправления последних вагонов по обычному маршруту: от ж/д вокзала Краснодар-1 — в 21:05, от улицы Солнечной — в 21:48. Что касается маршрута № 20 , то изменения коснутся последнего рейса в депо. В 22:31 трамвай отправится от конечной остановки «Улица Декабристов» в Восточное депо по Коммунаров. Время отправления последних рейсов по маршруту не изменится. Трамваи маршрута № 22 после 22:20 будут следовать от конечной остановки «Улица Солнечная» по Коммунаров в Восточное депо. На трамваях, следующих по регулярному маршруту, можно будет уехать от улицы Димитрова в 21:48, от Солнечной — в 22:02, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Изменит путь следования маршрут № 21 . У пресс-службы администрации Краснодара пока нет данных о его схеме движения. Новость дополняется.