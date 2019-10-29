Появилось видео с места ночного ДТП в Краснодаре
В сети 29 октября опубликовали видео с моментом и последствиями смертельного ДТП на улице Кубанской Набережной в Краснодаре
Около 4:30 на улице Кубанской Набережной 29-летний житель поселка Виноградного Анапского района за рулем автомобиля Nissan Fuga превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП, в больницу с тяжелыми травмами доставили пассажирку машины.
Известно, что автомобиль был оформлен на юридическое лицо, зарегистрированное в Сухуме в Абхазии. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости заносит вправо и он врезается в столб. От удара машину разорвало на две части.
Осторожно! Видео содержит сцены и изображения, которые могут вызвать тяжелые эмоции или травмировать.
Читайте также
Трагическое событие произошло ровно 50 лет назад — в ночь с 28 на 29 октября 1969 года
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.