Появилось видео с места ночного ДТП в Краснодаре

Краснодарский край

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В сети 29 октября опубликовали видео с моментом и последствиями смертельного ДТП на улице Кубанской Набережной в Краснодаре

Около 4:30 на улице Кубанской Набережной 29-летний житель поселка Виноградного Анапского района за рулем автомобиля Nissan Fuga превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП, в больницу с тяжелыми травмами доставили пассажирку машины.

Известно, что автомобиль был оформлен на юридическое лицо, зарегистрированное в Сухуме в Абхазии. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости заносит вправо и он врезается в столб. От удара машину разорвало на две части.

Осторожно! Видео содержит сцены и изображения, которые могут вызвать тяжелые эмоции или травмировать.

ДТП Краснодар Полиция смерть

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