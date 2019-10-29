В Адыгее почти вдвое увеличилось число получателей выплат при рождении первого ребенка

Адыгея

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В Адыгее с начала 2019 года на 80% увеличилось число малоимущих семей, получающих выплаты при рождении первого ребенка

Сейчас в республике 1800 семей получают ежемесячная выплату на рождение первого ребенка до достижения им полутора лет. Размер выплаты в Адыгее составляет 9 104 рублей, сообщила первый заместитель министра труда и социального развития республики Ирина Ширина.

По ее словам, этим правом в республике пользуются семьи с рожденным или усыновленным первенцем, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину установленного в республике прожиточного минимума — 14 755 рублей.

«Выплаты носят заявительный характер. Рост числа получателей на 800 семей связан с разъяснительной работой, которую проводят в регионе органы соцподдержки и многофункциональные центры», — добавила Ширина.

Кроме того, в республике продолжает действовать программа по поддержке многодетных семей, в рамках которой предоставляют единовременную выплату в 50 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

С начала года 291 человек воспользовался правом на получение такой выплаты.

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