В Адыгее почти вдвое увеличилось число получателей выплат при рождении первого ребенка

В Адыгее с начала 2019 года на 80% увеличилось число малоимущих семей, получающих выплаты при рождении первого ребенка

Сейчас в республике 1800 семей получают ежемесячная выплату на рождение первого ребенка до достижения им полутора лет. Размер выплаты в Адыгее составляет 9 104 рублей, сообщила первый заместитель министра труда и социального развития республики Ирина Ширина.

По ее словам, этим правом в республике пользуются семьи с рожденным или усыновленным первенцем, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину установленного в республике прожиточного минимума — 14 755 рублей.

«Выплаты носят заявительный характер. Рост числа получателей на 800 семей связан с разъяснительной работой, которую проводят в регионе органы соцподдержки и многофункциональные центры», — добавила Ширина.

Кроме того, в республике продолжает действовать программа по поддержке многодетных семей, в рамках которой предоставляют единовременную выплату в 50 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

С начала года 291 человек воспользовался правом на получение такой выплаты.