В Адыгее за три года благоустроили 78 дворов и 43 сквера

В Адыгее отчитались о благоустройстве скверов и дворовых территорий за три года

В Адыгее с 2017 по 2019 год по программе «Формирование комфортной городской среды» во всех муниципалитетах благоустроили 78 дворовых территорий, объединяющих 172 многоквартирных дома и 43 общественные территории. На эти цели направили 620,46 млн рублей из всех уровней бюджетов, сообщили порталу Юга.ру в минстрое региона.

По словам собеседника, в 2019 году в Адыгее благоустраиваются 23 общественных и 35 дворовых территорий на общую сумму 251,3 млн рублей.

В следующем году работы планируют продолжать, на это предусмотрено 126,1 млн рублей из федерального бюджета. В настоящее время уточняется объем планируемых работ и перечень дворовых и общественных территорий, дизайн-проекты которых должны пройти общественное обсуждение.

«Главный ориентир — реальные дела в интересах людей. Примером этому являются мероприятия по созданию комфортной городской среды с вовлечением местных жителей в благоустройство общественных и дворовых территорий. И сегодня все положительно оценивают результаты совместного труда», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.