В Адыгее за три года благоустроили 78 дворов и 43 сквера

Адыгея

Распечатать

В Адыгее отчитались о благоустройстве скверов и дворовых территорий за три года

В Адыгее с 2017 по 2019 год по программе «Формирование комфортной городской среды» во всех муниципалитетах благоустроили 78 дворовых территорий, объединяющих 172 многоквартирных дома и 43 общественные территории. На эти цели направили 620,46 млн рублей из всех уровней бюджетов, сообщили порталу Юга.ру в минстрое региона.

По словам собеседника, в 2019 году в Адыгее благоустраиваются 23 общественных и 35 дворовых территорий на общую сумму 251,3 млн рублей.

В следующем году работы планируют продолжать, на это предусмотрено 126,1 млн рублей из федерального бюджета. В настоящее время уточняется объем планируемых работ и перечень дворовых и общественных территорий, дизайн-проекты которых должны пройти общественное обсуждение.

«Главный ориентир — реальные дела в интересах людей. Примером этому являются мероприятия по созданию комфортной городской среды с вовлечением местных жителей в благоустройство общественных и дворовых территорий. И сегодня все положительно оценивают результаты совместного труда», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Благоустройство Мурат Кумпилов Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее стали строить больше жилья
В Адыгее почти вдвое увеличилось число получателей выплат при рождении первого ребенка
Россияне каждый год теряют полтриллиона рублей из-за продуктового эмбарго
Мужчина погиб в пожаре в Каневском районе
«Победа» начнет летать из Краснодара в Стамбул
В Адыгее за три года благоустроили 78 дворов и 43 сквера

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале