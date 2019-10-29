Под Майкопом построили три транспортные развязки

Адыгея

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На подъезде к Майкопу со стороны Армавира построили три транспортные развязки

В Адыгее до конца года планируют завершить первый комплекс реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Десятикилометровый участок дороги проходит по территории Майкопского района со стороны Армавира. Там уже установили звукозащитные экраны возле населенных пунктов, а также сделали освещение и информационные табло для водителей. Стоимость объекта составила почти 4 млрд рублей.

До конца года также планируют сдать в эксплуатацию три транспортные развязки, там организовали движение по четырем полосам. Об этом 28 октября сообщил главе Адыгеи Мурату Кумпилову начальник Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель во время инспекции строительства.

Кроме того, в рамках проекта начали строить транспортную развязку в районе Кужорского переезда. Работы планируют завершить в 2020 году. После реконструкции там будут действовать четыре полосы движения, а также путепровод через железную дорогу.

«Данный объект является стратегически важным для Республики Адыгея и города Майкопа, решает проблемы транспортной доступности и безопасности дорожного движения. Улучшает социально-экономические и экологические условия проживания населения», — подчеркнул глава Адыгеи.

Дороги Майкоп Мурат Кумпилов Строительство

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