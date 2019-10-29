Роструд напомнил россиянам о дополнительном выходном в ноябре
Роструд в октябре напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня народного единства
Празднование Дня народного единства состоится в следующий понедельник, 4 ноября. Из-за этого у россиян будут три выходных дня подряд, а первая рабочая неделя ноября станет четырехдневной — с 5 по 8 ноября включительно.
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец напомнил, что в пятницу, 1 ноября, не будет предпраздничного сокращенного рабочего дня. Это связано с тем, что этот день не предшествует самому празднику, написал «Интерфакс».
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В первые выходные ноября в Краснодар приедут несколько крупных артистов, среди них Scorpions, Ольга Бузова и АИГЕЛ. Посмотреть расписание концертов, а также стоимость билетов можно в разделе Афиша Юга.ру.
Напомним, в июле Минтруд РФ утвердил график выходных на 2020 год и решил перенести зимние выходные на весну.
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