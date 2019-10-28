В Адыгее довольны экспериментом со световозвращающими жилетами в начальных классах
Адыгейская ГИБДД 28 октября заявила, что готова поделиться опытом пилотного проекта по использованию в повседневной жизни световозвращающих жилетов учениками начальных классов
По словам начальника управления ГИБДД МВД по Адыгее Александра Курпаса, эксперимент начался в начале года и оказался эффективным. За 9 месяцев текущего года в республике количество ДТП с участием детей сократилось на 20%, до 28 ДТП.
«Детские световозвращающие жилеты используют во всех субъектах страны. Но так, чтобы каждый день — только в Адыгее. Опыт республики уже планируют перенять другие регионы страны», — сказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГИБДД МВД по региону.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов решил, что к началу учебного года для школьников нужно приобрести около 20 000 жилетов, которые делают детей заметнее на проезжей части. По мнению сотрудников ГИБДД, этот проект должен повысить безопасность детей на дорогах. В свою очередь, Кумпилов поручил министерству образования и науки Адыгеи взять на контроль эффективность реализации проекта и контроль за ежедневным использованием жилетов школьниками.
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