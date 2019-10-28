В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль нового британского кино
В Краснодаре и Сочи с 6 по 9 ноября будет проходить фестиваль нового британского кино Britfest
Кубанские города станут одними из 29 городов — участников кинофестиваля, который пройдет в России в 20-й раз. Зрители смогут увидеть кинопродолжение знаменитого сериала «Аббатство Даунтон», музыкальную комедию «Ослепленные светом», мелодраму «Плывем, мужики!» и спортивную ленту «Голкипер», основанную на реальных событиях.
В кубанской столице показы пройдут в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Галерея-Краснодар», в Сочи фестиваль примет «Синемапарк» в ТРЦ «МореМолл». Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля или в кассах кинотеатров.
Как писали Юга.ру, ранее в Краснодаре состоялись фестиваль американского независимого кино Amfest и смотр актуального научного кино.
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